Водители и пассажирка пострадали в лобовом ДТП с Шевроле и Хендай под Липецком

ДТП в Данковском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 10 декабря в ДТП в Липецкой области пострадали трое человек. В Данковском районе на автодороге Липецк-Данков водитель Шевроле разогнался, машину занесло. Иномарка вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Хендай. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали водители 44 и 63 лет. Также травму получила 59-летняя пассажирка Хендай. Их доставили в больницу.

В воскресенье 11 декабря на улице Доватора в Липецке около полудня неизвестный сбил 63-летнюю женщину. Липчанку пришлось отвезти в больницу. Там врачи оказали ей помощь и отпустили домой. Госавтоинспекторы установили предполагаемого водителя, который скрылся с места аварии. Им оказался 55-летний мужчина за рулем Джили-Эмгранд.