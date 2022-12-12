194 класса и одну школу закрыли на карантин из-за ОРВИ в Липецке

В Липецке на карантин закрыли 194 класса из 40 городских школ. Также с 13 декабря домой уходят все ребята школы №60. Юные липчане будут обучаться дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на карантин закрывают коллективы, где более 20% заболевших ОРВИ. Учеников переводят на дистант на неделю. Далее, если ситуация улучшится, то они вновь сядут за парты.

Кстати, перевести ребенка на дистант могут сами родители. Для этого нужно написать заявление в школу. В департаменте образования города просят липчан не отправлять детей на занятия при симптомах ОРВИ. В таком случае рекомендуют обратиться к врачу.

Напомним, что во время сезона гриппа и ОРВИ стоит избегать мест массового скопления людей. Нужно чаще мыть руки, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.