Два пожарных расчета тушили горящую баню в селе под Липецком

В Липецкой области сгорела баня Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 12 декабря в Липецкой области вспыхнула деревянная баня. К месту происшествия в село Бредихино Краснинского района стянулись 2 спасательных расчета. Несмотря на усилия пожарных, сгорела крыша, внутренняя отделка и имущество на площади 20 кв.м.

В тот же день в Липецке в доме по улице Депутатская подгорела пища. Квартиру заволокло густым дымом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на вызов приехали 4 спасательных отделения. К счастью, никто из людей не пострадал.

В селе Павловка Добринского района пожарные тушили мусор. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

Напомним, что в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.