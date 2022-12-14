В Липецке ищут поставщиков питания для 48 школ за 168 миллионов

В Липецке ищут поставщиков школьного питания Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовали торги на поставку питания в 48 школ на первое полугодие 2023 года. Общая начальная стоимость закупок - 168 млн рублей. Каждый лот включает 5-7 учреждений, объединенных по территориям.

По данным пресс-службы мэрии, к потенциальным операторам питания предъявляют строгие требования. До конца учебного года их работу будет проверять департамент образования города, педагоги, ученики и родители.

Так, поставщики должны обеспечить сбалансированное, качественное питание. Замену блюд или ингредиентов необходимо согласовывать с руководством школы. Качество продуктов должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. За чистотой в пищеблоке, согласно контракту, также должен следить оператор.