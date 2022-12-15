В лобовом ДТП с Ладами под Липецком пострадали водители и два пассажира

ДТП в Становлянском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 14 декабря в Липецкой области в ДТП пострадали 4 человека. Так, в Становлянском районе на автодороге Дон 22-летний водитель Лады Приоры превысил скорость, машину занесло и она выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в Ладу Калину, за рулем которой находилась 40-летняя женщина.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили оба водителя, 42-летний пассажир Лады Калины и 39-летний мужчина из Приоры. Всех доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Московская Лада Гранта врезалась в стоящий автобус Мерседес. Пострадал 4-месячный ребенок. Медики осмотрели его и отпустили.

На улице Гагарина ВАЗ столкнулся с Хендэ. Помощь медиков понадобилась 19-летней пассажирке отечественной машины.