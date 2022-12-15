146 лифтов заменили в домах Липецкой области с начала года

В домах Липецкой области продолжают обновлять лифты. По данным пресс-службы регионального ФКР, с начала года специалисты установили 146 новых подъемников из 152 запланированных. В оставшихся домах 2 лифта - грузовой и подъемный. Там ремонт идет поэтапно. 113 единиц оборудования прошли приемку и начали работать. Все лифты планируют сдать до конца декабря.

В 2023-2025 годах в регионе планируют обновить 502 подъемника в 196 домах. Все лифты с истекшим межремонтным сроком приведут в соответствие требованиям Таможенного союза. Напомним, что во время ремонта специалисты полностью меняют кабину, оборудования элементов автоматизации и диспетчеризации, обновляют машинные помещения и приямок шахты. В новых лифтах устанавливают кнопки со шрифтом Брайля, а на табло показывается дата и время.