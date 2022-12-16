В Липецке рецидивист повалил 73-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами

В Липецке ограбили пенсионерку Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В отдел полиции Липецка 14 декабря обратилась 73-летняя пенсионерка. Она сообщила, что на нее напал молодой человек и похитил сумку с деньгами и личными документами.

По словам липчанки, в 5 утра между домами по улице Космонавтов на нее сзади набросился неизвестный. Он стал тянуть сумку, но женщина сопротивлялась. Тогда грабитель стукнул ее по плечу и она упала. Злодей с сумкой убежал. А пенсионерка после такой встречи отправилась в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали в течение суток. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 24-летний липчанин. На 1650 рублей из кошелька несчастной он купил себе алкоголь, а сумку выбросил. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание - до 7 лет тюрьмы. Решается вопрос об аресте мужчины.