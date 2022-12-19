Безработный мужчина украл 2 баранов с фермы под Липецком и продал за самогон

Под Липецком украли баранов Фото: "КП" Архив

В Липецкой области задержали подозреваемого в краже баранов. По данным пресс-службы регионального УМВД России, безработный 48-летний житель Долгоруковского района в ночь с 31 августа на 1 сентября пробрался на ферму в поселке Полевой, где находилось стадо. Злодей украл 2 баранов. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Мужчина продал баранов за 1,5 литра самогона. Полицейские вышли на него 15 декабря. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

А в Задонске из квартиры дома по улице Карла Маркса похитили банковскую карту. Позже с нее пропало 4 705 рублей. Подозреваемая - безработная 37-летняя местная жительница. Ее доставили в отдел.