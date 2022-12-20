Житель Воронежа приехал в Липецке к девушке по переписке и ограбил ее

Воронежца заключили под стражу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В полицию обратилась жительница Липецка. В заявлении она указала, что вечером на улице на нее напал неизвестный и похитил сумку. Информацию тут же передали всем дежурившим нарядам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, неподалеку от места происшествия сотрудники ДПС заметили похожего молодого человека. Его задержали и доставили в отдел. 22-летний житель Воронежа во всем признался. Он пояснил, что познакомился в соцсетях с девушкой, которая пригласила его приехать в Липецк. А так как с деньгами у парня туго, он решил ее ограбить.

Воронежца уже неоднократно привлекали к ответственности. В этот раз возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.