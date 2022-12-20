Тойота сбила 23-летнего парня на пешеходном переходе в Липецке

В Липецке Тойота сбила молодого человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 19 декабря в Липецке в районе ЛТЗ сбили парня. 23-летний молодой человек попал под колеса Тойоты в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем иномарки находился 47-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, липчанина доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В Добровском районе на автодороге Липецк-Чаплыгин с неизвестного грузового автомобиля в Лэнд Ровер отлетела ледяная глыба. Пострадал 24-летний водитель. Полиция проводит расследование.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 387 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности за пьяную езду привлекли 6 водителей. 39 человек не пристегнулись. Автомобилисты 2 170 раз превысили скорость. Произошло 19 аварий, в которых никто не пострадал.