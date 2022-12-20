Мемориальную доску в память о погибшем в СВО Алексее Чеснокове открыли в школе Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Во вторник 20 декабря в Липецке открыли мемориальную доску в память об Алексее Чеснокове, погибшем во время спецоперации. Она появилась в школе №48, где учился липчанин. В мероприятии участвовали представители администраций Липецка и области, мама и младший брат героя, педагоги и ученики.

Алексей Чесноков родился 5 декабря 2001 года. В 2019 году отправился служить в армию. В 2020-ом участвовали в Параде, посвязенном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В июле этого года липчанин подписал военный контракт. Он проходил службу на Харьковском направлении в Изюмском районе в должности оператора-наводчика. 15 сентября мужчина героически погиб при выполнении боевого задания. Представлен к государственной награде посмертно.