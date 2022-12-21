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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:48

Водитель сбил 67-летннюю пенсионерку на Космонавтов в Липецке и скрылся

Женщину с травмами доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Водитель сбил 67-летннюю пенсионерку на Космонавтов в Липецке и скрылся

Водитель сбил 67-летннюю пенсионерку на Космонавтов в Липецке и скрылся

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 20 декабря в Липецке на улице Космонавтов неизвестный водитель сбил 67-летнюю женщину. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Злодей скрылся, а пенсионерку положили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, автоинспекторы вычислили подозреваемого в наезде. Им оказался 37-летний мужчина за рулем Фольксвагена.

Напомним, за оставление места аварии грозит административная ответственность, лишение прав. Если пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью - это ст.264 УК РФ.

В тот же день на улице Неделина 47-летний водитель Лады сбил 17-летнюю девушку на "зебре". Несчастная в больнице. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель. Он не предоставил преимущество пешеходу.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.