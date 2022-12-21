В Липецке МРОТ увеличат до 16 242 рублей в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области установили прожиточный минимум на 2023 год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 11 931 рубль. Для трудоспособного населения - 13 005 рублей, для пенсионеров - 10 665 рублей, для детей - 12 364 рубля. В пресс-службе мэрии напомнили, что исходя из прожиточного минимума определяют размер социальных выплат и доплаты к пенсии. Их проиндексируют автоматически.

Также повысили минимальный размер оплаты труда. В Липецке, как и по стране в целом, он составит 16 242 рубля в месяц. От МРОТ зависят ряд социальных выплат и пособий, в том числе при оплате больничных, а также размер страховых взносов предпринимателей.

За зарплату ниже МРОТ работодателю грозит предупреждение или штраф. Для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей. Для юридических - от 30 до 50 тыс. рублей.