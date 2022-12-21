Пьяный житель Липецка до смерти забил знакомого в его квартире в Липецке

В Липецке 39-летнего мужчину подозревают в смертельном избиении собутыльника. На него завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 20 декабря в квартире дома по проспекту Мира нашли тело 47-летнего хозяина помещения. Результат экспертизы показал, что он скончался от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

Под подозрение попал 39-летний липчанин, с которым они выпивали в компании. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин во всем признался и написал явку с повинной. Он подтвердил показания на месте происшествия.

Следствие полагает, что пьяные мужчины поссорились. Подозреваемый сначала бил оппонента по лицу, а затем кулаком ударил в грудную клетку. Расследование продолжается.