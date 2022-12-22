Следственный комитет и прокуратура начали проверки после смерти детей с симптомами ОРВИ в Липецкой области

Региональный Следственный комитет начал проверку после смерти детей из Липецкой области. 8-летний школьник из Хлевенского района и 2-летний малыш из Липецка болели. По предварительным данным, у них были симптомы ОРВИ, высокая температура. Мальчики скончались в минувшие выходные.

- Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз в ходе которых установят причины смерти детей, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР.

Также к делу подключилась прокуратура Липецкой области. Сотрудники ведомства выяснят, в полной ли мере детям оказали медицинскую помощь. Также в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что орган контролирует ход доследственных проверок. О результатах объявят позже.