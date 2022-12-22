Мост через Каменный Лог по Терешковой в Липецке откроют 22 декабря

В Липецке отремонтировали мост через Каменный Лог Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг 22 декабря в Липецке полностью откроют мост через Каменный Лог по улице Терешковой. Работы здесь завершились. Их выполнили по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, там установили пешеходное ограждение, восстановили деформационные швы, заменили асфальт на проезжей части, под мостом убрали поросль, на тротуарах устроили гидроизоляцию.

По контракту работы должны были выполнить до 22 декабря, так что рабочие уложились в срок. А экспертиза подтвердила качество нового асфальта. Единственный нюанс - ремонтируя тротуар, подрядчик взял не тот материал, который был указан в техническом задании. Поэтому заказчик не примет и не оплатит часть работ.