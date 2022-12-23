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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:40

Участника СВО из Липецкой области наградили медалью Суворова за вывод раненых из-под обстрела

Романа Додерко контузило и засыпало стеной рухнувшего дома, но он выстоял и вернулся домой
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото из официального телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото из официального телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото: с сайта

Жителя Липецкой области по Указу Президента РФ наградили медалью Суворова. Лебедянец Роман Додерко получил ее за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Роман участвовал в контртеррористической операции в Чечне. Узнав о начале СВО, решил отправиться в зону боевых действий. В ходе спецоперации мужчина вывел из-под обстрела грузовик с ранеными. Лебедянца контузило, его засыпало стеной рухнувшего дома. Но он выстоял и вернулся домой.

Напомним, что ранее медалью "За Отвагу" наградили Сергея Лизевича из Липецка. Он заключил контракт и отправился на передовую в самом начале СВО. Мужчина освобождал территории на Харьковском направлении. В одном из боев 16 часов находился под обстрелом с сослуживцами. Получил несколько ранений, но несмотря ни на что вернулся.

Фото из официального телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото из официального телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Фото: с сайта