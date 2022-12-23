Председатель департамента ЖКХ Липецка Андрей Переверзев покидает пост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Андрей Переверзев уходит с должности председателя департамента ЖКХ Липецка. Пятница 23 декабря его заключительный рабочий день на этом посту. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он написал заявление по собственному желанию. Врио руководителя стала зампредседателя департамента Ирина Вербецкая.

Андрей Переверзев родился в Данкове в 1984 году. Получил юридическое образование в ЕГУ им. Бунина. Позже выучился на экономиста. С 2007 по 2011 годы работал в банке в Данкове, затем в администрации города - был главой, а также замглавы администрации Данковского района. В 2021 году Переверзева назначили на должность директора "Управления капремонта".

Департамент ЖКХ возглавил в марте 2022 года. Он курировал работу управления капремонта и предприятий "Липецктеплосеть", "Липецкая станция аэрации", "Липецкводоканал", "Ритуальные услуги".