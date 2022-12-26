Киа врезался в столб и вылетел в кювет на трассе под Липецком

В субботу 24 декабря в Хлевенском районе Липецкой области произошла смертельная авария. На трассе Дон 47-летний водитель Киа не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину перевернуло в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина погиб.

В тот же день в Липецке на улице Сырская столкнулись Лада Калина и Тойота. Травмы получила 44-летняя женщина-водитель иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В воскресенье 25 декабря в поселке Лев-Толстой в ДТП на перекрестке улиц Пионерская и Горького попали Фольксваген, Сузуки и Шевроле. Пострадали 33-летняя женщина из второго автомобиля и 20-летняя пассажирка Фольксвагена.

Липецких водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.