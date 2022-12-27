Под Липецком осудят связавших скотчем и избивших пенсионерку собутыльников

Жителей Грязинского района будут судить за незаконное лишение свободы пенсионерки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Грязинском районе Липецкой области будут судить местных жителей за незаконное лишение свободы пенсионерки. Следствие установило, что днем 23 июня к 48-летнему мужчине и его 45-летней подруге, которые выпивали, зашла соседка. Знакомые поругались, и 59-летнюю гостью связали скотчем, заклеили рот. При этом хозяин квартины избил несчастную, сломал ей нос. В беспомощном состоянии пенсионерка находилась до следующего утра. После освобождения женщина пошла в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина вину признал частично, а его подруга все отрицала. Но доказательства говорили об обратном. Жестокую парочку будут судить по п. "в" ч.2 ст.127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". Им грозит до 5 лет тюрьмы.