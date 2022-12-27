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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:49

Мемориальную доску в память о погибшем в СВО десантнике Александре Бачурине открыли под Липецком

Мероприятие прошло в школе села Нижняя Матренка Добринского района
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото из телеграм-канала главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото из телеграм-канала главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото: с сайта

В Липецкой области увековечили память Александра Бачурина, который погиб 16 сентября во время спецоперации. В школе села Нижняя Матренка, где учился мужчина, 26 декабря открыли мемориальную доску. В мероприятии участвовали руководители Добринского района, ученики, педагоги.

- Для него понятия чести, патриотизма, любви к Родине были не просто словами, - сказал глава администрации Добринского района Александр Пасынков. - Настоящий десантник, он не остался в стороне, когда в соседнем государстве подняли голову украинские националисты. Став в ряды добровольцев, Александр с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса от посягательств неонацистов.

Александру Бачурину было 39 лет. Его наградили орденом Мужества посмертно. Похоронили бойца в селе Нижняя Матренка рядом с могилой мамы. В тот день проститься с защитником Отечества пришло практически все село.

Фото из телеграм-канала главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото из телеграм-канала главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото: с сайта