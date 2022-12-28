После снегопада улицы Липецка расчищают 65 спецмашин

В Липецке борются с последствиями снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне вечером 27 декабря. За ночь выпало около 9,1 мм осадков - это четверть месячной нормы. В среду 28 декабря ожидается около 0 градусов и умеренный снегопад. К вечеру синоптики обещают легкий мороз.

В настоящее время на улицы города вышли 65 спецмашин. Специалисты вывозят снег с дорог, расчищают тротуары и остановки, подходы к пешеходным переходам. Ночью проезжие части обработали противогололедными материалами, подмели основные магистрали и принялись за местные дороги.

После 20.00, когда температура начнет опускаться, улицы вновь будут посыпать реагентами. В первую очередь - мосты, подъемы и спуски. К 4.00 стартуют работы в пешеходных зонах. На смену выйдут более 120 дворников и 10 единиц техники.