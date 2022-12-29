Как будут работать автобусы и трамваи в Липецке в новогоднюю ночь 2023 и в праздники

Как будут работать автобусы Липецка в новогодние праздники Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В период новогодних праздников в Липецке изменится расписание автобусов. 31 декабря транспорт будет работать по расписанию выходного дня примерно до 01.00 ночи. 1 января - аналогично. В первый день 2023 года на маршрут выйдет меньше автобусов №2, 3, 8, 9, 27, 30, 33 и 33а, 35, 37, 39, 44, 2, 12, 325, 345, 346, 330, 315, 306, 352, 359, 17, 317, 11, 24, 324, 34, 343, 321, 332, 302, 379. Также сократят количество трамваев №1 и №2.

Со 2 по 8 января общественный транспорт также будет работать по расписанию выходного дня. Сократят количество машин на автобусных маршрутах №325, 345, 330, 315, 306, 352, 17, 317, 11, 24, 324, 34, 343, 321, 332, 302, 379. Станут реже ходить трамваи №1 и №2.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подробности можно узнать в диспетчерской службе по телефону 31-00-82.