В Липецке более 2 месяцев назад пропал мужчина в джинсах и кожаной куртке

В Липецке ищут пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке несколько месяцев ищут 46-летнего мужчину. Семен Андриеш пропал 9 октября. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может находиться в любом городе.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с сединой, глаза зеленые.

Был одет: коричневая кожаная куртка, голубые джинсы, черная кепка.

Просьба ко всем, кто видел Семена Андриеш или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Нужна помощь добровольцев.