Вандалы разбили инсталляцию Сердце в парке у ЗАГСа под Липецком

Фото из телеграм-канала главы администрации Воловского района Никиты Соловьева Фото: с сайта

В Липецкой области в селе Волово вандалы разбили Сердце. Инсталляция находится в центре села в парке Победы напротив ЗАГСа. Арт-объект полюбился местным жителям. Молодожены фотографируются рядом с ним, прохожие с удовольствием отдыхают на лавочке рядом. А ночью Сердце источает теплый свет.

- Но кто-то решил сделать воловчанам новогодний подарок, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Воловского района Никита Соловьев. - И разбил Сердце. Удаль молодецкая отключила мозг. Не хочу даже комментировать...

Напомним, что за вандализм полагается уголовное наказание - ст.214 УК РФ. Наказание по статье - от штрафа до 40 тыс. рублей вплоть до лишения свободы.