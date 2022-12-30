Девушку на собачьей упряжке сняли на видео в Липецкой области

Девушка катается на собачьей упряжке по Ельцу Фото: принтскрин видео.

В Ельце Липецкой области заметили девушку на собачьей упряжке. Прохожие сняли незнакомку на видео. Она катается по улицам города в санках, которые тянут три хаски. Местные жители останавливаются и с удивлением смотрят, как девушка управляет собаками.

Ельчанка собирает не только восхищенные взгляды похожих, но и "лайки" в соцсетях. Интернет-пользователи тоже оценили ролик и похвалили хозяйку псов за необычный выгул: "Думаю, собакам только в радость". По словам местных, она каждый день так катается. А летом ее нередко видят с хасками велосипеде.

- Частенько такое вижу, работаю рядом, - написал один из комментаторов. - И правильно делают, собакам тоже бегать хочется. А так взаимовыгодное сотрудничество.