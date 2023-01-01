8 человек пострадали в лобовом ДТП с БМВ и Киа в новогоднюю ночь под Липецком

ДТП в Грязях в Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В новогоднюю ночь 1 января в Липецкой области в ДТП пострадали 8 человек. Авария произошла в 2.20 ночи в Грязях. По предварительным данным, 45-летний водитель БМВ выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся в Киа. За рулем находился 39-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в больницу доставили обоих водителей, четырех пассажиров из Киа, среди которых две женщины, а также 47-летнего мужчину из первой иномарки. Еще одного пассажира из внедорожника врачи осмотрели и отпустили домой. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

Липчан призывают быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.