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НовостиОбщество6 января 2023 10:14

Жителей Липецкой области поздравили с днем рождения региона

6 января исполнилось 69 лет со дня образования Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкой области исполнилось 69 лет

Липецкой области исполнилось 69 лет

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

6 января отмечается день рождения Липецкой области. Ей исполнилось 69 лет. В этот день 1954 года Президиум верховного Совета СССР подписал Указ о создании региона. Липецкая область образовалась из окраинных районов Орловской, Воронежской, Рязанской и Курской областей.

- Спасибо людям, которые трудились и создавали Липецкую область, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. - Фактически они делали это с нуля. Нам надо продолжать их славное дело, чтобы липецкая земля была местом, где хочется жить и работать. Поздравляю всех жителей Липецкой области с днём рождения нашего замечательного региона!

Напомним, что Липецкую область прославили лауреаты Нобелевской премии физик Николай Басов и писатель Иван Бунин, Герой социалистического труда Алексей Стаханов, композитор Тихон Хренников, писатели Евгений Замятин и Михаил Пришвин.