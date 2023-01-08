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НовостиПроисшествия8 января 2023 7:16

Воронежца осудят за кражу автомобильного зеркала в Липецке

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Анна ГРЕБЕНКИНА

Правоохранители Липецка завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего воронежца. Его обвиняют в краже. Полицейские выяснили, что ночью 16 августа мужчина снял с автомобиля «Фольксваген Джета», припаркованного у дома по ул. Стаханова, правое зеркало заднего вида с подогревом. Положил его в свой пакет и скрылся. На следующий день он продал похищенное на запчасти за 5 000 рублей.

Как сообщили в УМВД по Липецкой области, обвиняемый добровольно возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.