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НовостиПроисшествия9 января 2023 9:38

Двое мужчин пострадали и 30 эвакуировали из горящей бани в Липецке

Огонь повредил внутреннюю отделку помещения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке горела баня

В Липецке горела баня

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 8 января в Липецке горела баня в подвале дома по улице Торговая. На месте происшествия работали 5 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 30 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил внутреннюю отделку помещения на площади 2 кв.м. Пострадали двое липчан 28 и 29 лет.

В тот же день в садоводческом товариществе «Сокол-3» вспыхнула металлическая постройка. Погиб 54-летний мужчина. Также пожар случился в тамбуре многоэтажки по улице Бескрайняя. Спасатели эвакуировали 5 жителей. Сгорели вещи на площади 5 кв.м.

В Грязях по улице Гагарина загорелся цех деревообработки. Пламя уничтожило деревянные стеллажи и материалы на площади 20 кв.м. Также пострадало электрооборудование.