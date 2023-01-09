Двое мужчин пострадали и 30 эвакуировали из горящей бани в Липецке

В Липецке горела баня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 8 января в Липецке горела баня в подвале дома по улице Торговая. На месте происшествия работали 5 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 30 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил внутреннюю отделку помещения на площади 2 кв.м. Пострадали двое липчан 28 и 29 лет.

В тот же день в садоводческом товариществе «Сокол-3» вспыхнула металлическая постройка. Погиб 54-летний мужчина. Также пожар случился в тамбуре многоэтажки по улице Бескрайняя. Спасатели эвакуировали 5 жителей. Сгорели вещи на площади 5 кв.м.

В Грязях по улице Гагарина загорелся цех деревообработки. Пламя уничтожило деревянные стеллажи и материалы на площади 20 кв.м. Также пострадало электрооборудование.