Из-за утечки в районе НЛМК 7 улиц Липецка остались без горячей воды и отопления

В понедельник 9 января в Липецке по улице Зои Космодемьянской произошел порыв трубы. Из-за этого в домах в районе НЛМК отключили горячую воду и отопление. Без ресурсов остались жители улиц Спиртзаводская, 1, 5, 7, 11, 12; Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8; Дзержинского, 5, 13; Зои Космодемьянской, 1-4, 2/1, 4а; проспект Мира, 1, 1а - детский сад №42, 3, 5; площадь Мира, 1-4, 1а, 2а; Осенний проезд, 1, 3, 5, 6, 6а -детский сад №42, 7.

Как сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО "Квадра", на месте уже работают бригады. Специалисты устраняют утечку теплоносителя. Трубу постараются отремонтировать до 16.00. Затем в дома вернутся горячая вода и тепло. Липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Номер диспетчерской "Квадры" - 30-66-66.