До 7 лет тюрьмы грозит жителю Липецка, который выстрелил в пассажира из газового пистолета

Прокурор утвердил обвинительное заключение Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить хулигана, который выстрелил в пассажира автобуса из газового пистолета. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство".

По версии следствия, 17 апреля пьяный 23-летний парень вошел в автобус №40 на остановке "площадь Мира". В салоне он начал распивать алкоголь, материться и угрожать липчанам. На замечания молодой человек не реагировал. Тогда один из мужчин попытался вывести его из транспорта. Хулиган в ответ дважды выстрелил в оппонента, попытался ударить пистолетом в голову. К счастью, липчанин серьезно не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, максимальное наказание по статье до 7 лет лишения свободы. Матераилы уголовного дела направили в суд.