Вонючая вода из канализации заливала гаражи в Липецке в новогодние праздники

В новогодние праздники вода из канализации заливала подвалы гаражей липчан

В редакцию "КП-Липецк" обратились владельцы гаражей кооператива "Южный" у Сырского Рудника. Липчане пожаловались, что в середине декабря 2022 года рядом со строениями прорвало напорную канализацию. Содержимое оказалось на поверхности и не только.

В новогодние праздники вода из канализации заливала подвалы гаражей липчан

- По земле все это растеклось, затопило подвалы гаражей, вонь стоит страшная, - пожаловался Константин. - Сам откачивал эти нечистоты, причем приходилось это делать постоянно.

В новогодние праздники вода из канализации заливала подвалы гаражей липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам мужчин, заявку они отправили еще в прошлом году, но новогоднего чуда не произошло. Гаражи продолжало заливать вонючей водой, пока не пришли морозы. Местные жители возмущены. Погода в этом году непредсказуемая - вдруг начнется оттепель, и тогда канализационные воды вновь заполнят подвалы.

"КП-Липецк" обратилась в РВК-Липецк за комментарием. По информации пресс-службы компании, порыв планируют устранить в ближайшее время. Работы стартуют 10 января.