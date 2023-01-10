Безработный житель Липецка потратил почти десять тысяч рублей с чужой банковской карты

Полицейские задержали мужчину, который похитил деньги с чужой банковской карты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во время новогодних праздников у 57-летней жительницы Липецка похитили деньги с потерянной банковской карты. Об этом она сообщила в отдел полиции №3. Неизвестный расплачивался чужой картой в магазинах. Всего он потратил 9 700 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские выяснили, в каких торговых точках был злодей, посмотрели записи с камер. Они установили подозреваемого. Им оказался безработный 40-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Липчан призывают бережно хранить свои банковские карты. При потере звонить на горячую линию банка и заблокировать ее.