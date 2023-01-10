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НовостиОбщество10 января 2023 9:43

Спасатели предупреждают об аномальных морозах в Липецке 11 января

Среднесуточные температуры будут на 7-12 градусов ниже многолетних значений
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан предупреждают об аномальных холодах

Липчан предупреждают об аномальных холодах

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка об аномальных морозах. Они ожидаются в среду 11 января. Среднесуточные температуры составят 12-19 градусов ниже ноля. Это на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений. Ночью синоптики обещают до -20 градусов. Днем столбик термометра покажет -13 градусов.

Спасатели просят липчан не оставаться долго на улице. Вернувшись домой стоит согреться горячим чаем и едой. Перед выходом на мороз рекомендуют плотно покушать. Нельзя стоять на одном месте, прислоняться или садиться на холодную поверхность, особенно металлическую. В такие моменты человек отдает собственное тепло. Одежда должна быть многослойной и объемной.

К обморожению наиболее предрасположены нос, уши, щеки и пальцы. Первые симптомы - температура тела ниже 31 градуса, слабый пульс и низкое артериальное давление. Человек теряет сознание, у него расширены зрачки. В таких случаях надо незамедлительно обращаться к медикам.