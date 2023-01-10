Нива провалилась под лед в селе Романово под Липецком

Под Липецком Нива провалилась под лед Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 9 января под Липецком машина провалилась под лед. Происшествие случилось в селе Романово.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, местный житель отправился на Нива Шевроле к водоему. В какой-то момент лед проломился и автомобиль начал тонуть. К счастью, обошлось без жертв. Водитель успел выйти из салона. Внедорожник ушел под воду.

К реке прибыли водолазы маневренно поисково-спасательной службы УГПСС Липецкой области. Они вытащили Ниву на поверхность.

Липчан просят быть осторожнее и не выходить на лед. В случае происшествия липчане могут обратиться на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.