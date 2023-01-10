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НовостиПроисшествия10 января 2023 14:28

Спасатели вытащили провалившуюся под лед женщину под Липецком

Жительница Задонска вышла на лед реки Дон
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели вытащили провалившуюся под лед женщину под Липецком

Спасатели вытащили провалившуюся под лед женщину под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 9 января спасатели вытащили 44-летнюю женщину, провалившуюся под лед реки Дон в Липецкой области. Это случилось в Задонске. Местная жительница с приятелем пришли к водоему. Женщина встала на лед и провалилась.

К счастью, рядом оказались спасатели. Они увидели тонущую и рванули к ней. Буквально через минуту они прибыли на место происшествия. Еще через 3 минуты женщину вытащили из ледяной воды.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, пострадавшую доставили в пункт поисков-спасательной службы и напоили горячим чаем.

Жителей Липецкой области просят не выходить на лед, не подвергать свою жизнь опасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".