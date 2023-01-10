Спасатели вытащили провалившуюся под лед женщину под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 9 января спасатели вытащили 44-летнюю женщину, провалившуюся под лед реки Дон в Липецкой области. Это случилось в Задонске. Местная жительница с приятелем пришли к водоему. Женщина встала на лед и провалилась.

К счастью, рядом оказались спасатели. Они увидели тонущую и рванули к ней. Буквально через минуту они прибыли на место происшествия. Еще через 3 минуты женщину вытащили из ледяной воды.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, пострадавшую доставили в пункт поисков-спасательной службы и напоили горячим чаем.

Жителей Липецкой области просят не выходить на лед, не подвергать свою жизнь опасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".