21-летний водитель Тойоты врезался в дерево в Липецке

Тойота врезалась в дерево в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 10 января в Липецке иномарка влетела в дерево. ДТП случилось около 21.00 на улице Студеновская. 21-летний водитель Тойоты не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машина превратилась в груду металла. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, молодой человек в больнице.

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