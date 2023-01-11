Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за разбитых дорог и отключений света в Липецке Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке жители Сокола пожаловались в Следственный комитет на перебои в электроснабжении и разбитые дороги. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность".

По словам липчан, в частных домах по улице Семенова-Тян-Шанского регулярно отключают свет. Внутри квартала ужасные дороги, от чего страдают и пешеходы, и автомобилисты. И, увы, на проблему власти не обращают внимания.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на место выехали следователи. Они осмотрели территорию и допросили местных жителей.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц, - добавили в пресс-службе. - Расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления.