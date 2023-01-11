Правительство РФ выделило 1,6 миллиарда рублей на обновление очистных на ЛТЗ в Липецке

В районе ЛТЗ в Липецке перестанет дурно пахнуть Фото: Юлия КЛЮЕВА

На реконструкцию очистных на ЛТЗ в Липецке дополнительно выделили 1,6 млрд рублей. Правительство России одобрило соответствующую заявку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря финансовой поддержке в районе очистных построят объекты для переработки и утилизации осадка сточных вод. Уйдет неприятный запах. Сами очистные также планируют привести в порядок.

Напомним, что в 2022 году регион закупил 25 новых автобусов на газу. В 2023-ем поступят еще 46 машины. Запустили 8 постов для проверки качества воздуха. Убрали 106 незаконных свалок. Специалисты продолжают рекультивацию свалки "Венера" в Липецке и Нижневоргольской свалки в Ельце.