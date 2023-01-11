21-летний рецидивист угнал Рено и бросил машину в поле под Липецком

Под Липецком у пенсионера угнали Рено Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области у 71-летнего пенсионера угнали Рено Дастер. Автомобиль похитили из незакрытого гаража у дома в селе Долгоруково. Ущерб водитель оценил в 900 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы обнаружили иномарку в поле. Машину в исправном состоянии вернули владельцу. Подозреваемого задержали - ранее судимого за кражу 21-летнего жителя Долгоруковского района.

Парень пояснил, что просто решил покататься на чужом авто. Он знал, что хозяин Рено оставляет ключи в замке зажигания. Сев за руль, злодей объехал Долгоруковский район, а потом направился в Задонск. По дороге иномарка заглохла, поэтому он ее бросил.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы.