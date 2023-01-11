62-летний житель Липецка погиб в пожаре в частном доме Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 10 января в Липецке горел жилой кирпичный дом. Пожар вспыхнул на улице Чкалова. К месту происшествия стянулись 4 спасательных отделения. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил отделку комнат на первом этаже и чердак – всего 30 кв.м. Погиб 62-летний мужчина.

В Сселках полыхала металлическая баня. С пламенем боролись 2 пожарных расчета и 2 добровольца. Пострадала внутренняя отделка строения. В Усмани у частного дома по улице Максима Горького сгорел автомобиль Шкода. В селе Песковатка-Казачья Усманского района вспыхнул жилой деревянный дом. Пожар уничтожил межкомнатную перегородку. Сотрудникам МЧС удалось спасти дом.