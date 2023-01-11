3 улицы Липецка остались без воды из-за утечки на Стаханова 11 января

В Липецке аварийное отключение воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 11 января в Липецке внепланово отключили холодную воду. Утечка произошла на водопроводе диаметром 100 мм у дома №10 по улице Стаханова. На месте уже работают специалисты.

Из-за этого с 11.00 краны пересохли по адресам: улицы Смургиса, 3-12, 3а; Водопьянова, 37, 39, 41; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 10, 12, 12/1, 14, 16, 16а, 18, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №7 по улице Смургиса. Ресурс вновь появится в домах липчан после ремонтных работ. Правда, некоторое время вода может быть мутной. Работники постараются отремонтировать трубу как можно быстрее. Более подробную информацию можно узнать в диспетчерской по телефонам: 175 и 236-175.