В ночь на Крещение в Липецке откроют только одну купель у Центрального пляжа

Купель установят у Центрального пляжа в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в ночь на Крещение откроют только одну купель. Окунуться в ледяную воду можно будет в районе Центрального пляжа. На пруду 3-его участка ЛТЗ купели в этом году не будет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшие дни участок на Центральном пляже расчистят от снега, подготовят прорубь, поставят ограждение и световые башни. В начале следующей недели в полынью установят деревянную купель. Там же появятся отапливаемые палатки для переодевания. Липчан будут угощать горячим чаем.

Рядом будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Погружаться в воду в других местах запрещено. Специалисты департамента развития территории вместе со спасателями будут патрулировать водоемы и штрафовать нарушителей.