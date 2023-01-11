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НовостиОбщество11 января 2023 11:08

В ночь на Крещение в Липецке откроют только одну купель у Центрального пляжа

На пруду 3-его участка ЛТЗ официальной проруби не будет
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Купель установят у Центрального пляжа в Липецке

Купель установят у Центрального пляжа в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в ночь на Крещение откроют только одну купель. Окунуться в ледяную воду можно будет в районе Центрального пляжа. На пруду 3-его участка ЛТЗ купели в этом году не будет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшие дни участок на Центральном пляже расчистят от снега, подготовят прорубь, поставят ограждение и световые башни. В начале следующей недели в полынью установят деревянную купель. Там же появятся отапливаемые палатки для переодевания. Липчан будут угощать горячим чаем.

Рядом будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Погружаться в воду в других местах запрещено. Специалисты департамента развития территории вместе со спасателями будут патрулировать водоемы и штрафовать нарушителей.