Жителей Липецка призывают кормить птиц до конца апреля

Липчан призывают мастерить кормушки для птиц Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 10 января в Липецке стартовала городская экологическая акция "Покормите птиц зимой". В ней приглашают поучаствовать воспитанников детских садов, школьников и других неравнодушных жителей.

Липчан просят соорудить кормушку для птиц или поилку. Например, в виде домика без стен, чтобы птицы легко забирались в нее. По краям нужно оставить бортики - так пищу не сдует ветром.

Наполнять кормушку лучше в одно и то же время один раз в день. Так пернатые привыкнут к "расписанию", а в остальное время будут добывать пищу сами. Птиц можно подкармливать не жареными подсолнечными семечками, вареной крупой, орехами, несоленым салом. Категорически нельзя оставлять им соленые, острые, жареные и кислые продукты, а также черный хлеб.

Поилку нужно делать из прочного и нетоксичного материала. Самый бюджетный вариант - открытая поилка. Например, небольшое блюдце или стакан, но они быстро загрязняются. Модель закрытого типа изготавливают из пластмассы или стекла. Есть также автоматические поилки. В них вода долго остается чистой.

Подкармливать птиц нужно до конца апреля.