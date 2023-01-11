Без воды останутся жители 17 улиц Липецка в четверг 12 января

В четверг 12 января в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Добровская, Железногорская, Патриотическая. До 5 часов вечера - Хмельницкого, 1-8, 3а; Буденного; Индустриальная, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Небесная, 10, 15; Речная, 24а; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43; Сырская, переулок Рядовой, проспект Победы, 94а, 96.

С 9 утра до 8 часов вечера свет погаснет в селе Косыревка по улице Новая, 20, 21. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Вермишева, 8; Московская, 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; Кувшинова, 7, 10; Депутатская, 83; Киевская, 1; проспект Победы, 55, 57, 61; переулок Вишневый 5, 1а.

Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Депутатская, Воровского, Володарская, Чкалова, Даргомыжского, переулок Верхний, Крымский, Вишневый, Фруктовый, Верещагина.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам потребителей и адресам: Вермишева, 8 и Московская, 141. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.