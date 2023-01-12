29-летний водитель Киа сбил пенсионера на улице Стаханова в Липецке

В Липецке на улице Стаханова сбили пешехода Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 11 января в Липецке сбили пешехода. ДТП случилось в 8 часов утра на улице Стаханова. 29-летний водитель Киа наехал на 63-летнего пенсионера. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, он в больнице.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 561 нарушение Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 4 человека. Их привлекли к административной ответственности. Еще 55 проигнорировали ремни безопасности.

Водители 4 250 раз превысили допустимую скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 15 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Повреждения получили только машины.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.