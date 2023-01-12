УАЗ и крыша бани сгорели в пожаре селе Ильино под Липецком

В среду 11 января в Липецком районе полыхали кирпичная баня и автомобиль УАЗ. Пожар случился в селе Ильино по улице Мирная. На месте происшествия работали 3 спасательных расчета и доброволец. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, машина сгорела. Также огонь уничтожил крышу бани.

В селе Стебаево вспыхнул одноэтажный кирпичный дом с тремя квартирами. С пламенем боролись 4 пожарных отделения и доброволец. Пострадала крыша здания, внутренняя отделка одной из квартир и вещи на площади 20 кв.м.

В Липецке у жильцов многоквартирного дома по улице Неделина подгорела пища. А на улице Космонавтов рядом с ТЦ «Ноябрьский» горел торговый павильон. Спасатели эвакуировали 30 человек.