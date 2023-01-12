В Липецке готовят претензию тамбовской фирме, которая поймала 15 бездомных собак с конца декабря Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с конца декабря поймали 15 бездомных собак. Специалисты 50 раз выезжали за животными, хотя заявок было 90. Городское управление главного смотрителя насторожили такие "нулевые выезды". Специалисты готовят претензионное письмо и планируют провести проверку.

Напомним, что с конца 2022 года отловом бездомных животных занимается тамбовская фирма. Недавно специалисты управления съездили в их приют и посмотрели, как содержат питомцев.

Приют находится вблизи Тамбова и отвечает необходимым требованиям. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там есть смотровое и карантинное отделение. В вольерах можно разместить до 150 особей. Подрядчик заключил договор с районной станцией по борьбе с болезнями животных, чтобы вакцинировать, маркировать, стерилизовать и проводить другие необходимые процедуры.

Оставить заявку на отлов животных липчане могут по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48.