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НовостиОбщество12 января 2023 8:33

В Липецке готовят претензию тамбовской фирме, которая поймала 15 бездомных собак с конца декабря

Специалисты отработали только 50 заявок из 90
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке готовят претензию тамбовской фирме, которая поймала 15 бездомных собак с конца декабря

В Липецке готовят претензию тамбовской фирме, которая поймала 15 бездомных собак с конца декабря

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с конца декабря поймали 15 бездомных собак. Специалисты 50 раз выезжали за животными, хотя заявок было 90. Городское управление главного смотрителя насторожили такие "нулевые выезды". Специалисты готовят претензионное письмо и планируют провести проверку.

Напомним, что с конца 2022 года отловом бездомных животных занимается тамбовская фирма. Недавно специалисты управления съездили в их приют и посмотрели, как содержат питомцев.

Приют находится вблизи Тамбова и отвечает необходимым требованиям. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там есть смотровое и карантинное отделение. В вольерах можно разместить до 150 особей. Подрядчик заключил договор с районной станцией по борьбе с болезнями животных, чтобы вакцинировать, маркировать, стерилизовать и проводить другие необходимые процедуры.

Оставить заявку на отлов животных липчане могут по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48.