3 года условно дали жителю Липецкой области, который избил подростка на танцплощадке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 22-летнему парню, который избил подростка. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

Следствие и суд установили, что вечером 9 сентября 2022 года пьяный ельчанин вмешался в потасовку между подростками на танцплощадке. Подсудимый ударил 17-летнего юношу кулаком в лицо, затем обхватил руками за туловище, приподнял и бросил. Подросток ударился головой и спиной о кафельный пол. Поднявшись, ему прилетел еще один удар ногой по голове. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, житель Ельца признал вину и возместил моральный вред потерпевшему. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.